В Китае разработали более эффективное лекарство на замену антибиотикам

На портале eLife была опубликована статья ученых из КНР, в которой говорится, что был найден новый способ выявлять лизины — ферменты, производимые вирусами фагов во время инфекции, которые обладают антимикробными свойствами.

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В научном сообществе существует мнение, что фаговые лизины могут заменить классические антибиотики, так как не вырабатывают у вирусов устойчивость к ним. Но прежде фаговые лизины было очень сложно выявлять, а теперь этот процесс значительно упростился.

Наибольшую эффективность показали лизины PHAb10 и PHAb11. Они не только справляются со множеством патогенов, но и демонстрируют устойчивость к высоким температурам, сохраняя свою эффективность в течение часа даже при нагревании до температуры в 100 градусов.

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