Использование «больших данных» помогло в поиске противомикробных препаратов

В исследовании, опубликованном в журнале eLife, ученые использовали «большие данные» для выявления мощных антимикробных лизинов из наборов данных бактериального протеома. Исследование, проведенное под руководством ученых из Хуачжунского сельскохозяйственного университета и Уханьского института вирусологии, представляет PHAb10 и PHAb11 как «перспективных кандидатов для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями».

© Ferra.ru

Лизины, ферменты, получаемые из бактериофагов, предлагают уникальный подход к лечению инфекций с низким риском развития резистентности. Анализируя бактериальные протеомы, а не геномы, команда обнаружила пять новых лизинов, выделив PHAb10 и PHAb11 за их сильную антибактериальную активность против Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli.

Примечательно, что PHAb10 и PHAb11 демонстрировали высокую эффективность на всех фазах роста бактерий и сохраняли значительную активность даже после термической обработки, что является важным преимуществом для клинического применения, пишут ученые. Рентгеновская кристаллография выявила термостабильную структуру PHAb10, что повышает его потенциал в качестве «стабильного терапевтического агента».

Несмотря на необходимость дальнейшей проверки, данное исследование подчеркивает преобразующий потенциал «больших данных» в развитии антимикробных исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.