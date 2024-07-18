Ученые выяснили, что у человеческого мозга есть собственная микробиота

Доцент биомедицины Городского университета Дублина (Ирландия) Янош Хеллер напомнил, что первыми, кто осмелился опровергнуть эту доктрину, стали в 2013 году исследователи из Альбертского университета (Канада).

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Оказалось, что плотная физиологическая преграда между кровообращением и мозговой тканью центральной нервной системы в виде гематоэнцефалического барьера с возрастом или под действием дегенеративных изменений (болезнь Альцгеймера и др) имеет тенденцию истончаться. Также с течением времени страдает эффективность иммунитета.

Канадские ученые в 2013 году провели ряд посмертных исследований мозговой ткани пациентов, инфицированных ВИЧ. По данным The Conversation, ученые выявили в образцах 173 разнотипных бактерий и фагов нечеловеческого происхождения.

Другие исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) провела сравнительный анализ мозга здорового человека и пациента с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что в обеих пробах содержатся грибки, бактерий и иные микроорганизмы.

В настоящее время бытует гипотеза, что плохая гигиена полости рта позволяет через болезни десен и кариес проникать бактериям в головной мозг. Для этого микроорганизмы обладают трансмембранными способностями.

В будущем это открытие позволит разработать лучшие методы терапии ряда заболеваний головного мозга, например, болезнь Альцгеймера.

Ранее стало известно, что ученые нашли новый способ создания вакцин против туберкулеза, изучив механизм цитокинового паттерна.