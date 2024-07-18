Британские ученые нашли новый способ увеличить продолжительность жизни

Тесты на лабораторных мышах показали, что снижение/прекращение приема белка IL-11 значительно улучшает метаболизм организма. При этом общие показатели физической активности и продолжительности жизни грызунов увеличились на 25%.

© runews24.ru

Предположением о том, что IL-11 влияет не только на продолжительность жизни мышей, но и людей открывает для исследователей широкие возможности по созданию лекарств по терапии онкологии, чрезмерного рубцевания. Данные категории пациентов получили бы шанс продлить свою жизнь.

Глава исследовательской группы Кэти Слэк уверена, что тщательное изучение вариантов применения белков IL-11 станет прорывом в деле улучшения здоровья человека.

Лабораторные тесты наглядно показали, что технологии блокировки данного белка у мышей могут быть перенесены и на людей, улучшив их жизненные показатели.

Ранее стало известно, что эндогенные ретровирусы в ДНК людей управляют 70 генами, стимулируя развитие рака легких и кишечника.