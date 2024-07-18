ИИ поможет врачам диагностировать болезни печени
Исследователи из США создали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет врачам диагностировать болезни печени на ранней стадии. Заболевания печени затрагивают более 100 миллионов человек в США. Раннее выявление болезни печени значительно улучшает прогноз лечения. Стандартный протокол диагностики — биопсия печени, которая является инвазивной процедурой.
Новая разработка использует машинное обучение для автоматической оценки качества изображений, полученных при магнитно-резонансной эластографии (МРЭ) печени. МРЭ — это безболезненная процедура, которая позволяет оценить жесткость тканей печени, что является признаком рубцевания.
Однако результаты МРЭ могут быть неточными из-за движения пациента, физиологических особенностей или проблем с оборудованием. Новая система анализирует изображения печени за секунды и сообщает о необходимости повторного сканирования. Точность системы составляет 92%.
Исследователи планируют в следующем году испытать систему на сканерах Siemens Healthineers. В будущем система может быть использована для диагностики других заболеваний, таких как рак молочной железы или мышечная дистрофия.