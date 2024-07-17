Ученые выявили бактерию, способную заразить людей и собак

Американские микробиологи из Корнелльского университета обнаружили у собак разновидность кишечной палочки, который устойчив к нескольким классам антибиотиков. Бактерия способна передаваться людям. Специалисты исследовали геномы более 1,7 тысячи образцов кишечной палочки, которые собрали во время лечения домашних собак, передает ТАСС.

Появление этой защитной системы было своего рода эволюционной случайностью, так как она возникла в результате «перепрофилирования» ранее ненужных микробам генов, связанных с синтезом капсульных белков, одного из компонентов оболочек бактерий, — заявила доцент Лаура Гудмэн.



«Неуязвимые» штаммы кишечной палочки могут нейтрализовать большое число типов молекул лекарств. В результате мутации, у этих белков появились «принципиально иные новые функции», отметила Гудмэн. Так, бактерия стойко переносит действие цефалоспорина, цефовецина и некоторых других препаратов.

Схожие по структуре гены ученые нашли в геномах многих стойких к антибиотикам штаммов кишечной палочки, выделенных из организма большого количества пациентов в больницах США и Канады. Это знание позволит разработать новые подходы для лечения инфекций, вызванных бактериями с подобной «неуязвимостью» к препаратам.

Ранее американские ученые разработали вакцину для предотвращения распространения ВИЧ. При введении дважды в год инъекционный препарат доказал 100-процентную эффективность.