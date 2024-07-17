Доказано, что ожирение на всю жизнь повреждает сердце

Ученые из США и Саудовской Аравии выяснили, что у людей, которые страдали ожирением после 20 лет, с большой долей вероятности после 60 лет разовьются болезни сердца. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.

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Выводы были сделаны после изучения 1690 молодых добровольцев, которым на протяжении всего периода взросления измеряли индекс массы тела (ИМТ), а также проверяли работу сердца. Выяснилось, что негативные эффекты ожирения сказываются на протяжении всей оставшейся жизни, даже если вес давно пришел в норму.

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