Как по частоте испражнений можно понять состояние своего здоровья

У разных людей может сильно различаться то, как часто они ходят в туалет по большому. Научно доказано, что испражнения могут быть связаны со здоровьем в долгосрочной перспективе. Теперь специалисты определили, сколько человеку нужно испражняться, если у него нет каких-либо болезней.

© Ferra.ru

Учёные из Института системной биологии в США, проводившие новое исследование, классифицировали людей по частоте их испражнений. Результаты были следующими: запор (1−2 дефекации в неделю), низкий нормальный уровень (3−6 дефекаций в неделю), высокий нормальный уровень (1−3 дефекации в день), диарея.

Исследование также показало, что норма — это какая 1−2 раза в сутки. У людей, находящихся в этой зоне, кишечные бактерии, ферментирующие клетчатку, процветают. Это указывает на то, что люди, которые так испражняются, часто имеют схожий микробиом кишечника.

© Getty

Чтобы ходить по большому один-два в день, нужно обратить внимание на определённые черты. Согласно исследованию, это богатая клетчаткой диета, лучшее питьё и регулярные упражнения.

Опубликованное в журнале Cell Reports Medicine недавнее исследование учитывало 1400 здоровых взрослых. Их разделили на группы по частоте испражнений. Далее специалисты искали любые ассоциации между этой частотой и другими факторами, включая возраст и пол, генетику и микробиом кишечника.

Выяснилось, что особенно большую роль в этом играют возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ). Например, вы можете ходить по большому реже, если вы моложе, женского пола и/или у вас низкий ИМТ.

У людей с запорами в крови было больше побочных продуктов ферментации белка. Как известно, это способствует повреждению почек. У пациентов с диареей в плазме крови возникли изменения химического состава, связанные с поражением печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.