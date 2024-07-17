«Пустая» еда: из-за чего толстеют подростки

Рост распространенности ожирения среди детей - проблема многих стран. Британские ученые провели исследование причин и выяснили: тинейджеры в основном едят нездоровую пищу. Это ультрапереработанные продукты промышленного производства, содержащие много пищевых добавок, соли, насыщенных жиров и сахара. Исследование показало, что подростки 11 - 18 лет получают 66% своих калорий из такой еды, отдавая ей предпочтение перед более полезной пищей, пишет DailyMail.

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Эксперты отметили, что эта тенденция вызывает особую тревогу, поскольку пищевые привычки формируются в детские годы и могут укорениться на всю жизнь. В исследовании, проведенном Кембриджским и Бристольским университетами, рассматривался рацион питания 3000 детей, которые приняли участие в Национальном исследовании рациона питания Великобритании с 2008 по 2019 год.

Продукты категории UPF (ультрапереработанные) легко отличить, взглянув на этикетку: в составе указаны такие ингредиенты, как красители, подсластители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы.

Все это обеспечивает промышленной еде долгие сроки хранения и сохраняет привлекательный внешний вид и вкус. Еще один признак - количество жира, соли и сахара, которые содержатся практически в любых, даже не сладких продуктах - колбасах, соусах, консервах. Часто детей кормят дома едой, не требующей долгого времени для приготовления - мясные блюда из полуфабрикатов, чипсы, промышленный хлеб, сухие завтраки - такая еда связана с повышенным риском ожирения, диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов. Употребление мясных полуфабрикатов, чипсов, хлеба массового производства и сухих завтраков связано с повышенным риском таких заболеваний, как ожирение, диабет 2 типа и сердечные заболевания. Что касается таких добавок, как консерванты, эмульгаторы, искусственные красители и ароматизатор - они, помимо нарушения метаболизма, также могут провоцировать развитие рака. Проанализировав пищевые дневники подростков, куда они вносили все съеденное и выпитое дома и за его пределами, ученые установили, что на их рацион влияют профессия родителей, этническая принадлежность и регион Великобритании.

Среднее потребление UPF составило 861 г в день или 66% от ежедневного потребления калорий. За 10 лет, что велось наблюдение, пищевые привычки британских тинейджеров почти не изменились: потребление вредной еды снизилось менее чем на 5 процентных пунктов - с 67,7% в 2008 году до 63% в 2019 году. Исследователи полагают, что это может быть связано с активизацией информационных кампаний, призывающих людей сократить потребление сахара и жирной пищи, а также введенным правительством Великобритании налогом на сахар, который сократил количество сахара в напитках.

Тем не менее, сегодня уже каждый четвертый ребенок в Англии страдает ожирением к моменту окончания начальной школы. Более миллиона детей прошли измерение своего роста и веса в рамках Национальной программы оценки детей (NCMP). В национальном масштабе этот показатель среди детей в возрасте до 6 лет составляет более трети, несмотря на то, что с начала распространения Covid он несколько снизился.

"Из наших результатов ясно, что пищевые продукты с высокой степенью переработки составляют большую часть рациона подростков, и их потребление находится на гораздо более высоком уровне, чем это было бы идеально, учитывая их потенциальное негативное воздействие на здоровье. У детей из неблагополучных семей потребление калорий в рамках программы UPFs было самым высоким - 68,4% по сравнению с 63,8% среди более обеспеченных сверстников. В настоящее время более чем каждый пятый ребенок после окончания начальной школы страдает ожирением, что является самым высоким показателем за всю историю", - отмечают авторы исследования.



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"Ультрапереработанные пищевые продукты предлагают удобные и зачастую более дешевые решения для семей с ограниченным временем и доходами, но, к сожалению, многие из этих продуктов также обладают низкой питательной ценностью. Это может способствовать неравенству в отношении здоровья, которое, как мы наблюдаем, проявляется в детском и подростковом возрасте", - отмечает доктор Эстер ван Слейс (Кембриджский университет).



Результаты, полученные в Великобритании, отражают глобальную тенденцию.