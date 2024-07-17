В Томске создали препарат для профилактики метастазов

Томские ученые разработали инновационный препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях.

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Комбинация молекул блокирует гены, способствующие переходу раковых клеток, вышедших из состояния "покоя", в опухолевые стволовые клетки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry.

Над созданием препарата работала команда ученых из Сибирского государственного медуниверситета, Томского государственного университета и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Эксперименты показали, что созданное на основе нуклеиновых кислот соединение эффективно после удаления первичной опухоли. Препарат, в основе которого содержится комбинация молекул МикроРНК, предотвращает появление метастазов.

Как сообщает администрация Томской области, ученые планируют разработку готовой лекарственной формы, после чего начнутся клинические испытания препарата.

Комментарий

Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию: