Ученые оценили вероятность аутизма у братьев и сестер детей-аутистов

Новое исследование подтвердило, что у братьев и сестер детей, страдающих аутизмом, риск того, что они тоже будут страдать аутизмом, составляет 20%. Это приблизительно в семь раз выше, чем у детей без братьев и сестер, страдающих аутизмом.

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Результаты исследования описаны в статье Салли Озонофф, исследовательницы Института MIND Калифорнийского университета в Дэвисе, и Консорциума исследований младенцев-сиблингов, в который входит более 20 исследовательских групп из мировых университетов. Новое исследование базировалось на данных разнообразной группы семей из США, Канады, Великобритании, – сообщает medicalXpress.

Актуальность темы обусловлена неуклонным ростом уровня диагностики аутизма. По последним данным, аутизмом страдает примерно 1 из 36 детей, тогда как в 2011 году это соотношение составляло 1 из 68 детей. За последние десять лет произошли изменения и в диагностических критериях аутизма.

Были проанализированы данные 1605 младенцев, у каждого из которых были брат-аутист или сестра-аутист. За детьми наблюдали с 6-месячного возраста, а в возрасте 3-х лет врачи проверяли детей на аутизм с помощью «Графика диагностического наблюдения за аутизмом» (ADOS-2).

Ключевыми факторами оказались пол первого ребёнка-аутиста и наличие нескольких братьев и сестер-аутистов.

Если в семье первым ребенком-аутистом была девочка, вероятность рождения еще одного ребёнка с аутизмом была выше на 50%, чем в случае, если первым ребенком-аутистом был мальчик.

У ребенка, имеющего нескольких братьев и сестёр, страдающих аутизмом, риск развития аутизма был на 37% выше, чем у ребенка, имеющего только одного брата или сестру с аутизмом (21%).

Если рожденный позже ребёнок был мальчиком, у него в два раза был больше риск получить диагноз (25%), чем у позже рожденной девочки (13%). Это соответствует тому факту, что у мальчиков в целом аутизм диагностируется в 4 раза чаще, чем у девочек.

Ученые также обнаружили, что раса и уровень образования матери играют роль в возникновении риска аутизма у ребёнка. Так, в семьях, где у матери была только низшая или средняя ступень образования, частота рецидива составляла 32%. При наличии колледжа – 25,5%, а при наличии высшего образования – 19,7%. Эти данные, по словам исследователей, отражают и более ранние выводы о том, что социальные факторы оказывают влияние.