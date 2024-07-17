Российские ученые сравнили пользу от цифровых ассистентов и роботов-помощников

В России изучили эффективность работы совместно с цифровым ассистентом и роботом-помощником

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Роботы-помощники сегодня в основном помогают с рутинными задачами, но с развитием искусственного интеллекта их роль может значительно расшириться. Учёные из НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, чтобы понять, как роботы могут стать полноценными партнёрами для людей. В эксперименте они сравнили работу человека с программой-помощником и антропоморфным роботом. Эти результаты важны для создания роботов, которые смогут эффективно работать в сфере услуг, образования и других отраслях.

В исследовании испытуемые играли в игру, где зарабатывали очки, реагируя на стимулы-конфеты на экране. В одном случае партнёром была компьютерная программа, в другом — антропоморфный робот.

«Мы предположили, что при игре с роботом люди наберут больше очков, чем с программой», — рассказывает Артём Яшин, лаборант-исследователь.



Ожидалось, что взаимодействие с роботом вызовет стремление к партнёрству, улучшая результаты.

Гипотеза подтвердилась: испытуемые набирали больше очков, играя с роботом, а их время реакции синхронизировалось с роботом, как это бывает между людьми. При игре с программой такого эффекта не было.

«Эти результаты показывают, что антропоморфные роботы предпочтительны для задач, где важно равное распределение обязанностей», — комментирует Яшин.



Учёные планируют продолжить исследования, чтобы понять, как люди делегируют задачи роботам и как формируются партнёрские взаимоотношения между ними.