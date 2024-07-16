Найден способ лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии
Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) идентифицировали белки, способные стать «мишенью» для нового вида лекарств. Препараты позволят остановить болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях.
Белки известны как модифицированные гепарансульфатом протеогликаны (HSPG). Предыдущие исследования показали, что они участвуют в регуляции роста клеток и их взаимодействии с окружающей средой.
В здоровом организме белки способствуют аутофагии – очищению клеток от отходов жизнедеятельности. Также они влияют на выработку клетками энергии и накопление жирных соединений (липидов).
При нейродегенеративных заболеваниях эти процессы нарушаются. Ученые пронаблюдали за тем, как это происходит, на генетически модифицированных плодовых мушках, клетках мозга мышей и человеческих тканях.
Затем они внесли изменения в работу HSPG, что позволило устранить некоторые повреждения, связанные с деменцией. Гибель нейронов остановилась, клетки стали лучше восстанавливаться.
Ученые пришли к выводу, что HSPG играют определенную роль на разных стадиях болезни Альцгеймера. Возможно, воздействуя на них, врачи смогут блокировать развитие заболевания в самом начале.
«Стратегии лечения болезни Альцгеймера на сегодняшний день в основном сосредоточены на патологических изменениях, заметных на поздних стадиях заболевания. Лекарства, которые воздействуют на самые ранние клеточные нарушения, могут стать важными инструментами для остановки или обращения вспять процесса разрушения», – отметил молекулярный биолог Скотт Селлек.
Ранее ученые назвали ранние признаки деменции. Больной человек становится равнодушным и при этом обвиняет в холодности окружающих, начинает неуместно шутить.