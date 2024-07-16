В России создали ДНК-конструкцию для точного измерения онкомаркеров

В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали инновационную ДНК-конструкцию, способную точно измерять концентрацию онкомаркеров и отличать раковые клетки от здоровых.

© Ferra.ru

Руководитель лаборатории «Нанотехнологии нуклеиновых кислот» Университета ИТМО, Ахмед Эльдиб, подчеркнул, что разработанная ДНК-конструкция будет интегрирована в будущий ДНК-наноробот. Этот наноробот не только будет доставлять лекарства, но и осуществлять сенсоринг, анализ данных и терапию, регулируемую наличием онкомаркеров.

Новая технология базируется на антисмысловых олигонуклеотидах, способных блокировать определенные гены раковых клеток. Модификации структуры этих олигонуклеотидов позволяют им точечно взаимодействовать с онкомаркерами, повышая избирательность терапии и минимизируя воздействие на здоровые клетки, отметили в пресс-службе.

Исследования показали, что новая технология способна распознавать онкомаркеры в широком диапазоне концентраций и активировать механизмы уничтожения раковых клеток только при достижении определенного порога.