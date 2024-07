Антиоксидантный фермент поможет бороться с последствиями коронавируса

Американские ученые протестировали действие антиоксидантного фермента EUK8 на мыши, инфицированной SARS-CoV-2. Оказалось, что он уменьшил последствия инфекции — потерю веса, общую тяжесть заболевания и повреждения ДНК митохондрий, органоидов, вырабатывающих энергию в клетках. Фермент сократил количество активных форм кислорода в митохондриях и не дал коронавирусу нарушить процесс выработки клеточной энергии. По словам авторов, создание неблагоприятных условий в клетках позволит снизить патогенность коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В прошлом году международная команда ученых обнаружила, что коронавирус может негативно влиять на гены митохондрий — органоидов, вырабатывающих энергию в клетках. Белки SARS-CoV-2 связываются с митохондриальными белками и подавляют экспрессию генов митохондрий. Это приводит к дисфункции не только легких, но и других органов. Если легкие могут восстановиться, то функции митохондрий в, например, клетках сердца могут остаться подавленными на долгое время. Ученые установили, что SARS-CoV-2 нарушает окислительное фосфорилирование митохондрий — ключевой процесс выработки клеточной энергии. Это увеличивает количество активных форм кислорода в митохондриях, которые, в свою очередь, способствуют переходу работы митохондрий с режима сжигания углеводов и жиров на производство частиц для функционирования вирусов.

Американские ученые предположили, что уменьшение количества активных форм кислорода в митохондриях помешает коронавирусу разрушать органоиды. Исследователи проверили эту гипотезу на мыши, организм которой экспрессировал человеческий ген ACE2, через который коронавирус инфицирует клетки. Команда ввела животному антиоксидантный фермент EUK8, нацеленный на митохондрии. Оказалось, что фермент уменьшил последствия инфекции — потерю веса, общую тяжесть заболевания и повреждения митохондриальной ДНК. Этот эффект сопровождался повышением уровня оксида азота в легких, снижением уровня вирусных белков и воспалительных цитокинов.

По словам авторов, сокращение числа активных форм кислорода с помощью антиоксидантных ферментов — эффективная стратегия снижения патогенности коронавируса.