В России создали прибор для непрерывного мониторинга радиации в помещениях

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза представили радиометр для непрерывного контроля радиоактивности. Он поможет в мониторинге уровня радона в помещениях. Устройство работает на основе электростатического осаждения дочерних продуктов распада радона, позволяя проводить измерения в режиме реального времени.

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По словам разработчиков, прибор накапливает дочерние продукты распада радона за 6−8 часов для первого измерения и продолжает измерения объемной активности радона в любое время благодаря постоянной работе пробоотборника. Новая разработка особенно актуальна для помещений с постоянным пребыванием людей, таких как подвалы и цокольные этажи, где важно контролировать уровень радона.

После успешного завершения этапа тестирования разработчики планируют подачу заявки на патент модели, отметили в пресс-службе университета.