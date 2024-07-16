В России зарегистрировали браслет для остановки кровотечений

Российская компания «ньюмен Технологии» получила регистрационное удостоверение на свою разработку — браслет для остановки кровотечений из лучевой артерии. Об этом сообщил лидер проекта Дмитрий Огнерубов на проектно-образовательном интенсиве «архипелаг» на Сахалине.

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Устройство, оснащенное воздушными подушками и выполненное из полиуретана с липучками, предназначено для использования после кардиохирургических операций. Оно позволяет эффективно контролировать кровотечения, снижая частоту образования тромбов в пять раз, отметил лидер проекта Дмитрий Огнерубов.

Пилотное исследование в Городской клинической больнице No1 им. Н. И. Пирогова подтвердило высокую эффективность устройства. Проект также участвует в акселераторе Национальной технологической инициативы «Стартап Хаб», что открывает новые перспективы для его развития и внедрения в медицинскую практику.