Ученые нашли новый способ создания вакцин против туберкулеза, изучив механизм цитокинового паттерна
При изучении иммунного ответа на инфекцию Mtb исследователи применили высокомерную проточную цитометрию. Оказалось, что при туберкулезе наблюдается аномальное скопление клеток маргинальной зоны и других нетрадиционных подмножеств В-клеток в легких и селезенке. При этом в данных органах отмечается нетрадиционный ландшафт В-клеток.
В ходе функциональных исследований ученые отметили существенный вклад клеток MZB, которые воспроизводили цитокины и укрепляют тем самым системную защиту от туберкулеза. По данным портала cell.com, этот механизм формирует цитокиновый паттерн и клеточно-опосредованный иммунитет.
Подобные трансформации защитных систем организма имеют обратимый характер и корректируются в рамках химиотерапии. Таким образом, целевое воздействие на В-клетки в будущем станет базой для создания более действенной противотуберкулезной вакцины, уверены ученые.
Ранее стало известно, что найден новый подход к лечению бактериальных инфекций.