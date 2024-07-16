Ученые нашли новый способ создания вакцин против туберкулеза

При изучении иммунного ответа на инфекцию Mtb исследователи применили высокомерную проточную цитометрию. Оказалось, что при туберкулезе наблюдается аномальное скопление клеток маргинальной зоны и других нетрадиционных подмножеств В-клеток в легких и селезенке. При этом в данных органах отмечается нетрадиционный ландшафт В-клеток.

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В ходе функциональных исследований ученые отметили существенный вклад клеток MZB, которые воспроизводили цитокины и укрепляют тем самым системную защиту от туберкулеза. По данным портала cell.com, этот механизм формирует цитокиновый паттерн и клеточно-опосредованный иммунитет.

Подобные трансформации защитных систем организма имеют обратимый характер и корректируются в рамках химиотерапии. Таким образом, целевое воздействие на В-клетки в будущем станет базой для создания более действенной противотуберкулезной вакцины, уверены ученые.

Ранее стало известно, что найден новый подход к лечению бактериальных инфекций.