Специалисты смогли отследить креативность мозга в реальном времени

Ученые впервые смогли отследить активность мозга в режиме реального времени во время творческого процесса. Креативность — это загадочная функция мозга, которая до сих пор не была полностью изучена.

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Исследователи из Университета штата Юта и Медицинского колледжа имени Бейлора использовали передовые методы нейровизуализации, чтобы увидеть, как разные части мозга работают вместе во время творческого мышления. В ходе исследования участники выполняли задания, требующие творческого подхода, например, придумать необычное применение для повседневных предметов.

Ученые обнаружили, что творческий процесс начинается с активации сети пассивного режима мозга (default mode network — DMN). Эта сеть обычно активна, когда мы не сосредоточены на конкретной задаче, например, во время мечтаний. Затем активность DMN синхронизируется с другими областями мозга, отвечающими за сложное решение задач и принятие решений.

Исследователи также смогли показать, что некоторые части DMN необходимы именно для творческого мышления.

Понимание того, как работает DMN, может привести к созданию новых методов лечения состояний, при которых активность этой сети нарушена.