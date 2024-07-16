Ученые назвали диету, улучшающую память при болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета в США установили, что кето-диета (предполагающая ограничение углеводов) улучшает память и когнитивные функции мышей с болезнью Альцгеймера за счет повышения уровня бета-гидроксибутирата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

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Кето-диета — это низкоуглеводный и высокожировой тип питания, который смещает метаболизм организма с использования глюкозы в качестве основного источника топлива на сжигание жира и производство кетонов (небольших молекул, которые печень производит из жира).

Многочисленные исследования показали, что такая диета помогает эффективно худеть и снижать уровень глюкозы в крови. В рамках новой научной работы ученые стремились выяснить, может ли кето-питание улучшить здоровье мозга. Для этого они провели эксперимент на двух группах мышей с аналогом человеческой болезни Альцгеймера.

В течение нескольких месяцев группу грызунов кормили высокожировым низкоуглеводным кормом, а вторую — обычным. Результаты показали, что соблюдение кетогенной диеты замедляло процесс потери памяти, связанный с болезнью Альцгеймера.

По словам исследователей, диета с высоким содержанием жиров способствовала повышению в организме мышей уровней бета-гидроксибутирата. Это молекула, которая участвует в обеспечении нормального функционирования синапсов — мест контакта нейронов друг с другом и клетками. По словам ученых, усиленная активность бета-гидроксибутирата в рамках исследования устраняла легкие когнитивные нарушения.

Авторы исследования предположили, что аналогичный благотворный эффект кето-диеты может проявляться и у людей. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.