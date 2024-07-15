Ученый назвал основной фактор, указывающий на наличие сознания

На наличие сознания у животного указывает владение развитым языком. Если его нет, то и сознания нет, рассказал «Газете.Ru» участник конференции «Как изучать и понимать нечеловеческое сознание» в Непале, нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

«Для человека в этом смысле все понятно. А уж есть ли такой язык, скажем, у обезьян, до сих пор идут споры. Сегодня можно пойти на компромисс, и говорить о том, что у собаки есть собачье сознание, у лягушки – лягушачье, а у человека – человечье. Но это не единое сознание для всех, о котором говорят буддисты», – рассказал специалист.



По его словам, развитой язык позволяет описать внешний и внутренний мир человека во всем его многообразии вещей, отношений, переживаний.

«Операции с этими мысленными объектами происходят уже в уме и называются мышлением. По сути дела, на этой основе и строится психический мир, в котором человек может дать отчет о своих действиях, взглянуть на себя со стороны. Где-то на пересечении этих путей и лежит феномен сознания, как процесса понимания человеком самого себя», – объяснил Каплан.



При этом базовый вокальный репертуар у многих животных вполне сопоставим с человеческим, то есть содержит несколько десятков элементарных звуков, однако только люди способны из ограниченного набора элементарных вокализаций составлять тысячи комбинаций-слов, из которых по правилам определенной грамматики строятся отдельные предложения и целые фразы.

«Все это позволяет человеку выразить в речи и в письме неограниченное многообразие сообщений, описаний, смыслов, что в целом и опосредует процессы отчета о себе, то есть процессы сознания», – рассказал ученый.



Подробнее о том, с какими докладами выступали ведущие мировые этологи и нейрофизиологи, о каких животных шла речь и почему на конференции обсуждался также искусственный интеллект – в интервью «Газете.Ru».

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