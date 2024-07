Кошмары в среднем возрасте могут привести в будущем к деменции

Данные исследования, представленного на EAN 2024, 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, показали следующее. Неприятные сны у людей среднего и пожилого возраста могут указывать на более высокую вероятность снижения когнитивных функций и развития деменции.

Доктор Абидеми Отаику из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами изучил, есть ли связь между тревожными снами и когнитивным снижением и деменцией у людей без болезни Паркинсона. В этот анализ вошли 605 взрослых среднего возраста, участвующих в исследовании Midlife in the United States. За этими людьми наблюдали более 13 лет. Также учитывались при анализе 2600 пожилых людей из исследований Osteoporotic Fractures in Men и Osteoporotic Fractures.

Специалисты обнаружили, что те, кто сообщил о тревожных снах каждую неделю, имели в четыре раза более высокий риск возникновения когнитивного снижения. Что касается вероятности развития деменции, то этот риск возрос более чем в два раза у пожилых людей.

Известно, что ночные кошмары тесно связаны со многими заболеваниями мозга и другими проблемами со здоровьем.

