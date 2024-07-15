Как в России развивают медицинские технологии

Медицинские технологии, или Medtech, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и услуг, направленных на улучшение диагностики, лечения и управления здоровьем пациентов. Георгий Кругликов, CEO бизнес-юнита MedTech, группы BestDoctor, подчёркивает, что рост отрасли поддерживают растущие потребности в доступной медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни и быстрое развитие информационных технологий в медицине.

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Елена Смирнова из группы «Рексофт» выделяет Medtech как глобальный тренд в здравоохранении, указывая на значительное количество новых проектов, таких как роботы для операций, VR-симуляторы для врачей и пациентов, и системы обнаружения биомаркеров заболеваний. Эти технологии стали особенно важными в период пандемии, когда растёт спрос на дистанционные консультации и обследования.

Оборот российского рынка Medtech значительно вырос:, согласно BusinesStat, в 2023 году он достиг 37,9 млрд рублей, что на 55% больше, чем в 2020 году. Такой рост связан с активным внедрением диагностических инструментов, медицинского оборудования, программного обеспечения и телемедицины, которые являются основными направлениями в этой области.

На фоне активного развития, специалисты выделяют несколько ключевых тенденций, включая использование ИИ-технологий, импортозамещение и усиление телемедицинских платформ. Генеральный директор Eurokappa Константин Егоров подчёркивает значимость биопринтинга, который позволяет создавать органы и ткани для трансплантации, а также разрабатывать более эффективные медицинские устройства.

Использование ИИ становится основополагающим элементом в развитии Medtech, помогая оптимизировать процессы и улучшать качество медицинского обслуживания.