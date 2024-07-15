Эксперты дали прогноз магнитных бурь на 15 и 16 июля

Вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 15 июля, составляет 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз геоударов на день и на завтра?

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Что известно о магнитных бурях 15 и 16 июля

По информации специалистов, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Активность на солнце достигнет двух баллов в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени, но не достигнет уровня G1 — слабой бури. Также ученые оценивают в 5% вероятность сильного магнитного шторма.

Завтра, 16 июля, также не ожидается магнитных бурь. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитная активность повысится до двух баллов в период с 03:00 до 09:00 и с 15:00 до 18:00, однако она не будет нести никакой опасности и не окажет влияния на самочувствие людей.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью NEWS.ru сообщил, что наступившая неделя будет схожа по геомагнитной активности с предыдущей, когда не были зафиксированы серьезные бури, а на Солнце не возникало существенных вспышек.

«Наступающая неделя также ожидается аналогичной, довольно спокойной. Однако полностью исключить единичных магнитных бурь невозможно», — указал эксперт.



Почему растет количество магнитных бурь

Ученые NASA указывают, что в 2024 году Солнце близится к максимуму своего 11-летнего цикла, который наступит в июле следующего года. На Солнце растет количество солнечных пятен и мощность связанных с ними магнитных возмущений, а также выбросов солнечного вещества.

В результате в течение ближайшего года жителей Земли ожидает больше новых мощных магнитных бурь, а полярные сияния будут видны там, где их раньше не было.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему и могут нанести серьезный вред человеку, заявил NEWS.ru научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов.

По его словам, здоровый человек вряд ли физиологически почувствует влияние магнитной бури, однако, скорее всего, ему захочется «прикопаться к жене или мужу из-за незакрытого тюбика с зубной пастой».

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — объяснил ученый.



Что врач советует делать в магнитную бурю

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние здоровья в период магнитных бурь помогут правильное питание и свежий воздух. По ее словам, вспышки на Солнце наибольшее влияние оказывают на пациентов старшего возраста и очень маленьких детей.