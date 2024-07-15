Ученые выяснили, кто сообразительнее – «совы» или «жаворонки»

Известно всем: есть люди разных хронотипов. "Жаворонки" легко просыпаются и наиболее активны утром, у "сов", напротив, пик активности приходится на вечер, и они часто не прочь поработать допоздна.

При этом, как оказалось, "полуночники", как правило, лучше справляются с тестами, - показали результаты исследования Имперского колледжа Лондона. Исследователи изучали влияние сна на работу мозга и обнаружили связь между предпочтениями человека к утренней или вечерней активности и функционированием его мозга.

Проанализировав данные более 26 тысяч взрослых британцев, ученые увидели, что "совы", как правило, лучше справлялись с тестами, то есть показывали более высокие когнитивные способности, в частности, остроту ума. Кроме того, ученые еще раз подтвердили, что для поддержания оптимальной работы мозга, необходимо высыпаться - нужен ежедневный сон продолжительностью 7-9 часов.

У тех, кто придерживался такого режима, были лучше показатели памяти, мышления и скорости обработки информации. Напротив, сон продолжительностью менее 7 часов или более 9 часов оказывал заметное пагубное воздействие на работу мозга. Тем не менее когнитивные показатели "сов" оказались лучше, чем у "жаворонков", и в случае нормальной продолжительности сна, и если люди недосыпали. Результаты анализа были скорректированы с учетом других факторов, связанных со здоровьем и образом жизни - возрастом, полом, курением и употреблением алкоголя, также учитывалось наличие хронических заболеваний (болезни сердца и диабет).

Молодые люди и те, у кого нет хронических заболеваний, в большинстве набирали более высокие баллы в когнитивных тестах. Приверженцы более здорового образа жизни также имели лучшие когнитивные показатели. Ведущий автор исследования, доктор Раха Уэст (Raha West) из отделения хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона, сказал:

"Наше исследование показало, что взрослые, которые от природы более активны в вечернее время ("совы"), как правило, лучше справляются с когнитивными тестами, чем те, кто активен утром ("жаворонками"). Таким образом, хронотипы могут влиять не только на личные предпочтения, но и на наши когнитивные функции".



Доктор Уэст, который также является научным сотрудником NIHR, пояснил:

"Важно отметить, что это не означает, что у всех людей, предпочитающих работать по утрам, когнитивные способности хуже. Полученные результаты отражают общую тенденцию, согласно которой большинство людей демонстрируют улучшение когнитивных способностей в вечернее время. Хотя можно изменить свои естественные привычки сна, постепенно меняя режим отхода ко сну, увеличивая освещенность в вечернее время. Но полностью перестроиться с утреннего режима на вечерний большинству довольно сложно."



Ученые подчеркивают: важно помнить о том, что нужно придерживаться оптимальной продолжительности сна. Это имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга.