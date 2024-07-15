Ученые озвучили неожиданную причину ухудшения памяти

Ученые из США нашли важную связь между состоянием печени и когнитивными способностями человека.

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Сообщается, что 13% людей с деменцией имели нарушения памяти, обусловленные циррозом печени.

Ученые изучили почти 69 тысяч добровольцев, у которых в течение десятилетия развилась деменция, и проанализировали информацию об их образе жизни, здоровье и состоянии печени. Рубцевание печени, или фиброз, является процессом, при котором соединительная ткань постепенно увеличивается из-за дисфункции клеток печени. Цирроз характеризуется прогрессирующим рубцеванием, что приводит к нарушению нормальных функций печени.

Интересно, что ученые выяснили, что у 13% пациентов с деменцией именно рубцевание печени было причиной снижения когнитивных способностей, а не изменения в мозге. Печеночная энцефалопатия, тяжелое осложнение печеночной недостаточности, может привести к ухудшению памяти и внимания из-за токсического воздействия на центральную нервную систему, пишет МК.

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