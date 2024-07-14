Ученые предупредили об опасности токсичных «вечных химикатов» в воздухе на свалках

То, что выбрасывается на свалку, должно там и оставаться. Однако недавно исследователи обнаружили, что из отходов токсичные «вечные химикаты» попадают в воздух.

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Специалисты обнаружили пер- и полифторалкильные вещества, или ПФАС, в газе, выделяемом некоторыми свалками Флориды. По количеству этих веществ было примерно столько же или даже больше, чем уровень жидкостей, которые просачиваются из отходов. Об этом говорят учёные в журнале в Environmental Science & Technology Letters. Эти химикаты были связаны с раком, ослаблением иммунной системы, проблемами развития у детей и рядом других вредных последствий для здоровья.

Молекулы ПФАС содержат прочные связи атомов углерода и фтора, которые способствуют их устойчивости к теплу, жиру и воде, а также их широкому использованию в потребительских товарах, таких как плащи, косметика и антипригарная посуда. Это также приводит к тому, что данные химикаты задерживаются в окружающей среде, причём некоторым формам требуется более 1000 лет для разложения.

Неудивительно, что учёные обнаружили, что эти вечные химикаты собираются на большинстве, если не на всех свалках США и в их фильтратах. Так, отчёт Агентства по охране окружающей среды за 2023 год показал, что фильтраты с более чем 95% из 200 свалок содержали ПФАС. Всего было 63 различных типа ПФАС на всех объектах.

Для нового исследования учёные отобрали и проанализировали газ с трёх муниципальных свалок твердых отходов. Из 27 типов ПФАС, которые они проверили, были обнаружены 13 с совокупной концентрацией от 210 до 940 частей на триллион. Доминировал один класс ПФАС — фтортеломерные спирты. По концентрации этот класс был сопоставим в некоторой степени с концентрациями в парах из почвы вблизи завода по производству ПФАС.

Также команда специалистов взяла пробы фильтрата с каждой свалки. Оказалось, что сопоставимые количества фтора из ПФАС выделялись из отходов в фильтрат и газ, а на одном участке в газ выделялось примерно в три раза больше.