Ученые выяснили, какое питание снижает риск развития рака легких у пожилых

Ученые из Второй больницы медицинского университета Чунцина в Китае установили, что ограничение доли жиров в рационе значительно снижает риск развития нескольких типов рака легких у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

В исследовании приняли участие 98 459 здоровых добровольцев. Ученые попросили испытуемых сообщить, какое количество жиров они обычно получают с пищей и какие продукты при этом употребляют. Информация о питании обновлялась каждый год в ходе всего исследования (которое длилось девять лет).

За все время наблюдения у 1642 испытуемых развился рак легких. 1642 случая пришлись на немелкоклеточный тип рака, а 234 — на мелкоклеточный. Ученые обнаружили, что самый высокий риск развития этих заболеваний был у лиц, которые потребляли много насыщенных жирных кислот. Они содержатся в сливочном и кокосовом масле, жирном коровьем и овсяном молоке, животном жире. Мононенасыщенные или полиненасыщенные жирные кислоты, напротив, не вступали провокаторами рака. Кислотами этих типов богаты рыба, орехи, семена и оливковое масло.