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Health: препарат Мунджаро помогает сбрасывать больше веса, чем Оземпик

Исследование показало, что препарат Мунджаро (тирзепатид) позволяет сбросить больше веса, чем Оземпик (семаглутид). Об этом сообщает портал Health.

Найдено лекарство от ожирения эффективнее Оземпика
© Газета.Ru

И Мунджаро, и Оземпик относятся к классу агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Эти инъекционные препараты были разработаны для контроля уровня сахара при диабете второго типа. Они произвели революцию в лечении ожирения, так как способствуют выработке инсулина и задерживают опорожнение желудка. Два этих фактора снижают аппетит.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 18 тысяч человек, принимавших Мунджаро или Оземпик. Средний возраст пациентов составил 52 года, 70% составляли женщины, 77% были белыми. Половина страдала диабетом 2 типа. Оба препарата привели к похудению в течение года. Однако принимавших Мунджаро вероятность потери веса на 10% была более чем в два раза выше, а вероятность потери веса на 15% в течение года — в три раза выше. Это может быть связано с тем, что Мунджаро также стимулирует другой гормон кишечника, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП).

Частота побочных эффектов не зависела от препарата. Беседовавшие с Heatlh эксперты считают, что Мунджаро и Оземпик одинаково эффективны. Выбирать можно более доступный вариант, но только совместно с врачом.

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Наука