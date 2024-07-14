Найден новый фактор риска депрессии у пожилых

У пожилых людей с бессонницей в несколько раз повышен риск развития депрессии. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Молодые люди могут ненадолго просыпаться до пяти раз за ночь. Но после 60 лет эпизоды пробуждения учащаются, у некоторых достигая 150 раз за ночь.

В новом исследовании ученые выяснили, что бессонница может повысить риск депрессии в несколько раз. Причем чем дольше длятся проблемы со сном, тем выше шансы человека впасть в депрессию. Это наблюдалось и у тех, кто никогда раньше не страдал депрессией.

До этого ученые показали, что к депрессии может привести инфекция. В новом исследовании они вводили безобидных бактерий 160 пожилым пациентам, чтобы вызвать реакцию иммунной системы. Это вызвало симптомы депрессии у участников. Спустя шесть часов после введения бактерий симптомы исчезли у участников без бессонницы. У тех, кто страдал от проблем со сном, симптомы были тяжелее и длились девять часов.

Понимание связи бессонницы, воспаления и депрессии поможет врачам следить за пожилыми людьми из группы риска.

«Например, если у вас есть пожилой человек, страдающий бессонницей, у которого затем развивается инфекция мочевыводящих путей, этого человека следует тщательно контролировать на предмет развития депрессии», — объяснили ученые.



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