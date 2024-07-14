Стало известно о неожиданном влиянии хорошего сна на одиночество

Если все известные преимущества хорошего сна для здоровья не способны убедить вас идти в постель вовремя, возможно, новое исследование мотивирует вас высыпаться как следует. Ученые уверены, что полноценный ночной отдых способен избавить от одиночества. К сожалению, привычка высыпаться не гарантирует появление второй половинки или друзей в вашей жизни, но определенные надежды на этот счет у специалистов есть.

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Эксперты проанализировали взаимосвязь между здоровым сном и одиночеством среди 2297 взрослых американцев. Выяснилось, что полноценный ночной отдых связан с уменьшением чувства одиночества. На всякий случай напомним — взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Исследователей интересовало как эмоциональное, так и социальное одиночество. В первом случае подразумевалось отсутствие интимных отношений с партнером, а во втором — недостаток общения с более широким кругом людей.

Ученые сделали вывод, что улучшение качества сна способствует снижению уровня одиночества, особенно эмоционального и прежде всего у молодых участников. «Человек может быть менее заинтересован во взаимодействии с другими людьми и избегать социальных взаимодействий, если он плохо отдохнул», — предположил психолог Ишан Сюй в беседе с HuffPost. Вероятно, тревожность и плохое настроение из-за бессонных ночей не только мешают поддерживать социальные связи, но и снижают самооценку — вы начинаете чувствовать себя одинокой и изолированной от мира.