Ученые выяснили, какой напиток поможет защитить печень

Несмотря на опасения многих, утренний кофе способен не только не навредить здоровью, но также и защитить печень.

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Выяснилось, что кофе содержит антиоксиданты, борющиеся с окислительным стрессом и уменьшающие жировые отложения в печени. Таким же свойством обладает и чай – как черный, так и зеленый. Такие напитки создают мощный щит против нарушений работы жизненно важного органа, передает портал Pronews.gr.

Кроме того, кофе способен подчеркнуть вкус некоторых продуктов, например, богатой омега-3 жирной рыбы. Она также поддерживает здоровье печени и увеличивает чувствительность к инсулину.

Ученые рекомендуют для поддержания здоровья печени употреблять капусту, виноград, чернику, свекольный сок и грейпфрут.