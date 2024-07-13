Ученые попробовали найти объяснение синдрому «грустных сосков»

Новый тренд, связанный с женской грудью, все чаще начал мелькать в соцсетях, сообщает издание «Горящая изба».

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Что такое синдром грустных сосков

На видеороликах женщина трогает свою грудь и испытывает волну негативных эмоций от отвращения до слез и депрессии. Как правило, такие симптомы действительно могут возникать во время душа, трения груди об одежду или в момент кормления ребенка.

Возможные причины синдрома

Ученые пока не пришли к однозначному выводу о причинах такого состояния. Тем не менее, у женщин, которые кормят ребенка грудью, действительно встречается так называемый дисфорический рефлекс выброса молока или D-MER. Они могут испытывать тоску и тревогу без видимых на то причин, но это быстро проходит после выделения молока.

Исследования показывают, что D-MER связан с гормональными колебаниями в организме, поэтому кормящим женщинам советуют больше высыпаться и избегать стресса.

Тем не менее, все еще непонятно, почему этот синдром возникает у тех представительниц прекрасного пола, которые не кормят детей. Одна из теорий утверждает, что соски в целом имеют высокую чувствительность, поэтому при прикосновении к ним выделяются эндорфины, участвующие в развитии дисфории.

Как избежать неприятных симптомов

Никакого лечения синдрома «грустных сосков» не существует, и лучший способ с ним не сталкиваться – избегать триггеров, то есть лишний раз не трогать грудь вовсе. Если симптомы все же дали о себе знать, можно попробовать различные дыхательные практики.