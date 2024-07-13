Ученые рассказали о проблеме недоедания

Обзорная статья исследователей из Уппсальского университета и Университета Гетеборга, опубликованная в New England Journal of Medicine, показывает, что до половины всех пациентов больниц и медицинских учреждений страдают от недоедания.

© unsplash

Эта проблема «существенно влияет на качество жизни, увеличивает страдания и повышает уровень смертности», пишут исследователи. Несмотря на имеющиеся решения, во всем мире недоедание остается «недостаточно диагностированным и недолеченным».

Томми Седерхольм, профессор в Уппсальском университете, подчеркивает необходимость простых методов диагностики и лечения для улучшения состояния пациентов. В статье, написанной в соавторстве с Ингваром Босаеусом из Университетской больницы Салгренска, подчеркивается глобальный консенсус по диагностике недоедания по таким показателям, как потеря веса, низкий индекс массы тела и снижение мышечной массы.

Последние клинические исследования показывают, что консультирование, диетотерапия и сотрудничество с диетологами могут обратить вспять недоедание, уменьшить потерю веса и снизить смертность. Исследователи призывают к раннему выявлению факторов риска, своевременному вмешательству с помощью продуктов с высоким содержанием питательных веществ и питательных напитков, а также к повышению квалификации медицинских работников.