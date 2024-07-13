Сердце и почки: от чего может защитить сочетание препаратов от диабета

Диабет способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого уровня сахара в крови (гипергликемия), а также повышает риск развития хронической болезни почек из-за постоянных повышений уровня сахара в организме. Ученые выяснили, что совместный прием ингибиторов НГКТ-2 и агонистов рецепторов гормона ГПП-1 может повысить защищенность сердца и почек людей с диабетом 2 типа от заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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При диабете нарушается контроль уровня глюкозы, что приводит к повреждению кровеносных сосудов сердца и почек. Из-за этого многие пациенты с диабетом живут с сердечно-сосудистыми заболеваниями или хроническими заболеваниями почек. Со временем эти заболевания только прогрессируют.

Врачи назначают пациентам с диабетом 2 типа, который поддается медикаментозному лечению, различные препараты, в том числе ингибиторы и агонисты. Ингибиторы — это вещества, которые замедляют или приостанавливают течение различных нежелательных химических процессов, а агонисты — это химические соединения, которые при взаимодействии с рецепторами активируют их, вызывают биологический отклик.

Ученые решили выяснить, как защитить пациентов с диабетом от сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с почками. Они исследовали широко применяемые препараты для лечения сахарного диабета, такие как ингибиторы НГКТ-2 и агонисты рецепторов гормона ГПП-1. Ингибиторы НГКТ-2 — это препараты, которые замедляют рассасывание глюкозы в почках, что помогает снизить уровень сахара в крови. Антогонисты рецепторов гормона ГПП-1, такие как Оземпик, активируют рецепторы гормона ГПП-1, что увеличивает выработку инсулина.

Авторы объединили данные 12 крупных исследований ингибиторов НГКТ-2 с участием 73238 пациентов с диабетом, 3065 из которых уже принимали антогонисты рецептора гормона ГПП-1. Исследования были плацебо-контролируемыми: помимо экспериментальной группы в работе также участвовала контрольная группа, которая получала плацебо вместо препарата.

Ученые отметили, что ингибиторы НГКТ-2 эффективно работают независимо от приема антогонистов рецептора гормона ГПП-1. Они снижали риск основных сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а риск госпитализации из-за сердечной недостаточности или сердечно-сосудистой смерти — на 23% по сравнению с плацебо, в том числе при совместном приеме с антогонистами рецептора гормона ГПП-1.

Ученые также отмечают, что ингибиторы снизили риск прогрессирования хронической болезни почек на 33% при совместном их приеме с антогонистами рецептора гормона ГПП-1 и замедлили ежегодную потерю функции почек почти на 60%.

Совместное использование лекарств было безопасным и не создавало никаких угроз для здоровья.

«Ингибиторы НГКТ-2 обладают явным защитным действием против сердечной недостаточности и хронической болезни почек, а агонисты рецепторов GLP-1 могут снизить риск инфаркта, инсульта, а также болезни почек, что было недавно продемонстрировано одном из исследований. Наши результаты доказывают эффективность комбинированного использования этих препаратов для дальнейшего улучшения состояния здоровья у пациентов с диабетом 2 типа», — рассказали ученые.