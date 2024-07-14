Популярные препараты для похудения могут привести к слепоте

Учёные Гарвардского университета в ходе специального исследования выяснили, что популярные препараты для похудения негативно сказываются на здоровье глаз.

В частности, они проанализировали данные 16 827 пациентов Гарвардской больницы за 6 лет. Часть участников исследования болели сахарным диабетом второго типа и страдали избыточным весом.

При этом большинство из них принимали семаглутид, передаёт «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание The Guardia.

В итоге учёные пришли к выводу, что люди с сахарным диабетом, которым назначался семаглутид (марки Wegovy и Ozempic), более подвержены развитию неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.

Данное заболевание возникает из-за закупорки артерий, которые питают зрительный нерв, и может привести к полной слепоте из-за нехватки кислорода.

Напомним, семаглутид – лекарственный препарат, назначаемый для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарство снижает аппетит, воздействуя на мозг и создаёт чувство сытости.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные Массачусетского технологического института изобрели инновационную таблетку, вызывающую чувство сытости.