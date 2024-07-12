Создан новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые создали назальный спрей, очищающий мозг мышей, больных Альцгеймером, от токсичных белков тау. Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, открывает новые возможности борьбы с этим заболеванием.

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Команда нейробиологов из разных институтов разработала метод лечения, основанный на применении особого антитела к белку тау. Это белковое соединение является одним из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера. Ранее ученые безуспешно пытались остановить накопление тау-белка в мозге пациентов.

В новом исследовании ученые создали назальный спрей, способный очищать мозг мышей, сконструированных для имитации болезни Альцгеймера у человека.

Для начала ученые искали антитело, которое могло бы связываться и уничтожать белок тау. Затем это антитело поместили в крошечные жировые пузырьки, достаточно маленькие, чтобы пройти через гематоэнцефалический барьер — защитную оболочку мозга.

Попав в мозг, оболочка пузырьков растворяется, высвобождая антитела. Для удобства применения антитела в пузырьках поместили в жидкий раствор для назального спрея. Распылив спрей на мышей-моделей, ученые наблюдали за их состоянием.

Эксперимент показал снижение симптомов деменции у мышей. Анализ мозга животных после смерти показал уменьшение скопления и извитостей белка тау, а также меньшее количество его «семян» — патологических агрегатов, способствующих распространению болезни.

Подобные результаты были получены и при применении спрея на образцах нервной ткани человека.