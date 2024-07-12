Российские нейрофизиологи обнаружили «внутренний голос» в мозге

Учёные смогли определить электрические сигналы в мозге, отвечающие за «внутренний голос»

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Российские нейрофизиологи изучили активность мозга у русскоязычных добровольцев при письме и говорении и уловили слабые сигналы, связанные с «внутренним голосом» человека.

Исследование провели под руководством Альберта Суфианова из Сеченовского университета, используя электроды, имплантированные в мозг пациентов с эпилепсией. Это позволило учёным наблюдать за работой мозга при различных задачах, таких как письмо и произнесение слов вслух или мысленно.

Результаты работы открывают новые возможности для создания нейроинтерфейсов, способных «читать мысли». Такие устройства смогут распознавать мысли и намерения пользователя, помогая выполнять различные задачи, например, управлять протезом или набирать текст. Анализ данных показал, какие области мозга активны при выполнении моторных задач и выработке речи, включая «внутренний голос». Активность выявлена в верхней лобной и верхней височной извилинах.

Несмотря на то, что сигналы «внутреннего голоса» были слабыми, исследователи уверены, что их можно отделить от шума с помощью машинного обучения. В перспективе это позволит создавать системы, «читающие мысли» людей с ограниченными возможностями и помогающие им взаимодействовать с окружающим миром.