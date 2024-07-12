«Жаворонки» или «совы»: кто сообразительнее

Привычка поздно ложиться спать может быть полезна для мозга. К такому выводу пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона (ICL), сообщается на официальном сайте научного учреждения.

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Команда изучила результаты 26 тыс. человек из медицинской базы UK Biobank, которые проходили тесты на интеллект, способность к рассуждению, время реакции и память.

Затем специалисты сравнили результаты со средней продолжительностью сна участников, его качеством и хронотипом (временем, когда мы чувствуем себя наиболее бодрыми и продуктивными).

Исследователи обнаружили, что любители поздно ложиться спать, или «совы», набирали большее количество баллов в заданиях на оценку когнитивных функций по сравнению со сторонниками ранних подъемов «жаворонками».

Более того, «жаворонки» показали в когнитивных тестах худшие результаты, чем представители промежуточного хронотипа, которые отходят ко сну и просыпаются не слишком рано и не слишком поздно.

Авторы исследования подчеркнули, что продолжительность сна имеет большую важность для продуктивной работы мозга, чем хронотип.