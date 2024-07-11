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Сингапурские ученые доказали пользу двуязычных видеоигр для профилактики Альцгеймера

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали статью в журнале Innovation in Aging (InАging), в которой рассказали о том, как разработали для пожилых людей видеоигру для сенсорных экранов, которая тренирует их когнитивные способности. При этом компьютерная игра работает на двух языках.

Сингапурские ученые доказали пользу двуязычных видеоигр для профилактики Альцгеймера
©  runews24.ru

Исследователи отметили, что с возрастом когнитивные способности неизбежно снижаются, но двуязычие (билингвизм) позволяет замедлить этот процесс и даже предотвратить заболевание Альцгеймером. Исходя из этой информации, они создали «Двуязычный тренажер для семантической памяти» в формате компьютерной игры.

Первые эксперименты на добровольцах показали хорошие результаты, и сейчас в программу вносятся корректировки, и она готовится для внедрения в клиническую практику.

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