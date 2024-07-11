Сингапурские ученые доказали пользу двуязычных видеоигр для профилактики Альцгеймера

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали статью в журнале Innovation in Aging (InАging), в которой рассказали о том, как разработали для пожилых людей видеоигру для сенсорных экранов, которая тренирует их когнитивные способности. При этом компьютерная игра работает на двух языках.

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Исследователи отметили, что с возрастом когнитивные способности неизбежно снижаются, но двуязычие (билингвизм) позволяет замедлить этот процесс и даже предотвратить заболевание Альцгеймером. Исходя из этой информации, они создали «Двуязычный тренажер для семантической памяти» в формате компьютерной игры.

Первые эксперименты на добровольцах показали хорошие результаты, и сейчас в программу вносятся корректировки, и она готовится для внедрения в клиническую практику.

Ранее сообщалось о появлении нового средства для борьбы с Альцгеймером.

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