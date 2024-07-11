В Новосибирске создали ИИ для прогнозирования осложнений после операций

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска создали алгоритм с искусственным интеллектом, который способен быстро анализировать снимки компьютерной томографии, чтобы составлять прогноз рисков осложнений после операций по установке эндопротеза на брюшной аорте - самом крупном сосуде человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета - одного из разработчиков.

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В совместном проекте участвуют механики Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, специалисты в области искусственного интеллекта из НГУ и сосудистые хирурги НИМЦ им. Е.Н. Мешалкина. Исследование велось при поддержке гранта Российского научного фонда. "Первый результат работы - алгоритм персонализированного прогнозирования неблагоприятных клинических исходов при эндоваскулярных методах хирургического лечения. Врачам-клиницистам такая программа при объединении с аппаратом компьютерной томографии даст возможность в дальнейшем на этапе планирования операции видеть отдаленные риски патологических изменений аорты в зонах предполагаемой фиксации стент-графта (протеза - прим. ТАСС) - таких, как протечки протеза из-за индивидуальной анатомии сосуда, тромбозы, риск разрыва или дальнейшее развитие аневризмы", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на старшего преподавателя механико-математического факультета НГУ Даниила Паршина, разработанная программа позволяет за считанные минуты выполнить сегментацию снимка компьютерной томографии - процесс разделения изображения на различные значимые сегменты, например, разные типы тканей и т.д. - и на основе данных составить прогноз развития осложнений после операции.

В вузе пояснили, что сегментация с применением искусственного интеллекта для аорты делается в разы быстрее: в 2-10 раз в зависимости от того, изучается только просвет или еще тромб и кальциноз. Именно применение ИИ позволяет сделать подход клинически релевантным, когда ученые могут выполнить расчеты и показать их хирургам за время нахождения пациента в стационаре в ожидании операции или на обследовании. Как отмечает пресс-служба, разработка алгоритмов и обучение модели потребовали несколько лет кропотливой работы специалистов ИИ, радиологов и оперирующих хирургов. Ее применение позволит не только выбирать метод протезирования, но и оптимизировать ведение пациентов после операции, разработать для них уникальную траекторию лечения. В дальнейшем технология будет развиваться и больше апробироваться.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на заведующего научно-исследовательским отделом сосудистой и гибридной хирургии центра Мешалкина Андрея Карпенко, применение искусственного интеллекта позволило медикам изучить заболевание под другим углом, что открывает новые возможности для его диагностики в будущем.

О заболевании

По данным военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, аневризма брюшного отдела аорты - заболевание, при котором ставится протез, - диагностируется у 5% населения. Как уточнили в медцентре им. Мешалкина, после операции "протечки" протеза из-за его смещения наблюдаются у 22-26% пациентов, тромбоз элементов протеза - у 18-20%. При этом в 3-4% случаев наблюдает разрыв аневризмы или ее дальнейшее развитие. Если это произойдет вне клинического учреждения, то смерть пациента наступит с вероятностью до 80%.