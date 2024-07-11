Ростех создал аппарат для бесконтактного лечения камней в почках

Входящий в Ростех холдинг "Швабе" разработал уникальный медицинский прибор: благодаря инновационному ударно-волновому генератору аппарат измельчает камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 мм при помощи ультразвуковых волн направленного действия.

Метод не требует хирургического вмешательства, введения катетеров и прочих инструментов, а потому максимально щадящ для пациента. После дробления камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно выводятся из организма естественным путем.

Аппарат создан инженерами-конструкторами с привлечением опытных врачей-урологов.

Клинические испытания подтвердили высокие технические характеристики урологического оборудования и снижение травматичности во время лечения. Новинка уже получила "добро": Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на выпуск и применение в медицинской практике отечественной новинки. Оборудование сможет заместить аналогичные изделия импортного производства, отмечают в Ростехе.