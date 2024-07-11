Новая технология выявит заболевания почек раньше, чем стандартные методы

Ученые из Университета Aarhus (Дания) совместно с коллегами из других стран разработали технологию, позволяющую обнаруживать самые ранние изменения в почках, когда только начинает формироваться рубцовая ткань. Результаты их исследования опубликованы в журнале Investigative Radiology.

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По словам исследователей, разработка поможет измерить изменения, связанные с выработкой фиброза, раньше, чем все существующие методы, которые измеряют количество уже образовавшегося фиброза.

С помощью новой технологии, известной как магнитно-резонансная томография (МРТ) с гиперполяризованным 13C-пируватом, врачи теперь могут увидеть образование фиброза до того, как оно произойдет. Это позволяет начать лечение раньше и потенциально предотвратить необратимое повреждение почек. Этот метод использует совершенно новый подход, позволяя обнаружить рубцовую ткань на ранней стадии путем визуализации строительных блоков, из которых состоит фиброз.

Технология работает следующим образом: пациенту вводят специальную форму пирувата, естественного вещества, участвующего в выработке энергии организмом. При гиперполяризации молекул пирувата их магнитные сигналы значительно усиливаются, более чем в 20 000 раз. Это позволяет отслеживать их превращение в организме с помощью МРТ-сканера.

Отслеживая, как пируват превращается в другие вещества, врачи могут обнаружить ранние признаки фиброза до того, как появятся видимые структурные изменения, которые можно увидеть с помощью стандартных методов.

Новый метод не только более эффективен, но и безопаснее и комфортнее для пациентов, поскольку он исключает необходимость проведения инвазивной биопсии.