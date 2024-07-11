Выявлена связь между апноэ сна и повышенным риском заболеваний сердца у молодых

Исследование Техасского медицинского центра обнаружило связь между апноэ сна и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, включая молодых людей до 40 лет. Статья опубликована в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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Обструктивное апноэ сна (ОАС) — распространенное нарушение, характеризующееся эпизодами частичной или полной блокировки верхних дыхательных путей во сне, приводящее к остановкам дыхания и нехватке кислорода. Главный фактор риска — ожирение.

Ученые из Техасского центра проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания США за 2013−2018 гг. (9887 взрослых старше 20 лет). Анализ показал, что у людей с симптомами ОАС (храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость) чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, такие как стенокардия, сердечный приступ или инсульт.

Также у них чаще выявлялись сопутствующие факторы риска: гипертония, диабет, высокий уровень холестерина или метаболический синдром (сочетание трех и более состояний, повышающих риск сердечных заболеваний).

Примерно у половины участников исследования (51%) имелось вероятное апноэ сна. Среди них у 36,2% была гипертония, у 24,3% - диабет, у 66,1% - высокий холестерин, а у 48% - метаболический синдром. Кроме того, 8,6% сообщили о сердечно-сосудистых событиях или диагностированном заболевании сердца.

Связь между вероятным ОАС и повышенной частотой сердечно-сосудистых заболеваний или факторов риска оказалась сильнее у людей 20−40 лет, чем у тех, кому за 40. Например, у молодых людей с ОАС риск гипертонии был в 1,45 раза выше, чем у молодых людей без ОАС.

Ученые планируют продолжить изучение связи между ОАС и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у молодых людей.