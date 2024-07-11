Ученые создали «атлас» белков внутри клеток

Ученые из Кембриджского университета создали «атлас» белков, описывающий их поведение внутри человеческой клетки. Этот инструмент, созданный с помощью искусственного интеллекта, поможет выявить причины заболеваний, связанных с неправильной работой белков, например, деменции и многих видов рака.

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Опубликованный в Nature Communications атлас позволил исследователям обнаружить новые белки, отвечающие за важные функции организма. Они находятся внутри микроскопических «конденсатов» — своеобразных клеточных центров, где белки встречаются и взаимодействуют друг с другом. Именно здесь часто начинаются процессы, приводящие к болезням.

Эта модель позволила ученым открыть новые компоненты в клеточных структурах и выявить новые принципы их функционирования. Клетки состоят из тщательно организованных молекул, которые частично объединяются внутри конденсатов. Эти образования являются важной частью клеточной machinery, обеспечивающей жизнедеятельность.

Для предсказания взаимодействия белков внутри конденсатов ученые обратились к искусственного интеллекта. Были использованы большие базы данных, такие как StringDB и BioGRID, содержащие информацию о клетках, а также углубленные исследования отдельных конденсатов.

Использование ИИ позволило ученым объединить эти сложные и обширные данные. В то время как предыдущие работы фокусировались на небольшом количестве белков, новый атлас может охватить всю клеточную среду.