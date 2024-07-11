Воздух научились превращать в съедобное масло
Билл Гейтс инвестировал средства в калифорнийский стартап Savor, который намерен совершить проырв в пищевой промышленности, производя в том числе сливочное масло, используя только углекислый газ и водород.
Процесс Savor включает в себя термохимическую реакцию, в ходе которой углекислый газ из воздуха и водород из воды нагреваются и окисляются, отделяя жирные кислоты и образуя жиры. Как пояснил Гейтс в своем блоге,
"они поставили перед собой задачу создать такие же углеродные и водородные цепочки, как в жирах, без участия животных или растений".
Несмотря на то, что продукция Savor легко производится и масштабируется, убедить потребителей перейти с традиционных молочных продуктов по-прежнему сложно. Гейтс настроен оптимистично.
"Процесс не выделяет парниковых газов, и на вкус он очень приятный - как настоящий, потому что химически он таковым и является", - добавил Гейтс.