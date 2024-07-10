Созданы неспособные превратиться в рак клетки

В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза совместно с фармацевтической компанией «Евросервис» планируют разработать первый в России препарат для лечения множественной миеломы на основе CAR-NK терапии к 2028 году.

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Разработчики рассчитывают, что новый препарат пройдет все необходимые клинические испытания и поступит на отечественный рынок к началу 2028 года. Дисфункция естественных NK-клеток, которые являются частью врожденной иммунной системы, считается основной причиной заболевания. Иммунотерапия на основе натуральных клеток-киллеров пуповинной крови имеет большой терапевтический потенциал для онкологических больных, отметили в пресс-службе.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов подчеркнул, что NK-клетки практически не оказывают токсического действия на здоровые клетки, что снижает вероятность побочных эффектов иммунотерапии. Работа будет направлена на получение модифицированных NK-клеток пуповинной крови, которые могут активировать естественные механизмы иммунного ответа и уничтожения опухолевых клеток.

По словам генерального директора компании «Евросервис» Игоря Кузнецова, сотрудничество с СамГМУ даст возможность в будущем помочь большому количеству людей победить множественную миелому, сделав так, чтобы страшный диагноз больше не был роковым.