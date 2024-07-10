Ученые создали систему оценки болезни Паркинсона по видео

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) создали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна оценивать тяжесть болезни Паркинсона по коротким видеозаписям.

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Система анализирует видео с камер, смартфонов и планшетов, устраняя необходимость дорогого оборудования. Разработка поможет врачам назначать более персонализированное лечение, основываясь на индивидуальном течении болезни пациента. Алгоритм изучает движения пациента, не требуя специальных маркеров на теле.

Исследователи протестировали систему на 31 пациенте с болезнью Паркинсона. Видеозаписи походки и выполнения задания по постукиванию пальцами анализировались как в состоянии «включено», так и «выключено» действие лекарств.

Система не только подтвердила известные клинические признаки болезни, но и выявила новые, такие как движения мизинца и особенности походки, ранее не связанные с тяжестью заболевания. В будущем ученые планируют усовершенствовать систему, расширить спектр анализируемых движений (мимика, речь) и адаптировать ее для домашнего использования.