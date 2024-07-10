Ученые предложили новый метод лечения наследственной анемии

Ученые из китайского исследовательского центра Novartis Institute of BioMedical Research в составе научного коллектива усовершенствовали формулу препарата dWIZ-1 и установили, что он эффективен в лечении серповидной анемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Серповидно-клеточная анемия — разновидность наследственной гемолитической анемии, характеризующаяся нарушением структуры гемоглобина и присутствием в крови эритроцитов (красных кровяных клеток) серповидной формы. В таком виде эритроциты очень легко распадаются, что приводит к проблемам с транспортировкой кислорода по организму и «слипанию» клеток друг с другом.

В последние годы для лечения этого заболевания были разработаны два метода лечения. Оба включают редактирование генов и отличаются высокой эффективностью. Однако из-за высокой стоимости многие люди с серповидной анемией не могут позволить себе такую терапию.

Для повышения доступности лечения команда исследователей усовершенствовала формулу инъекционного препарата под названием dWIZ-1. Действующее вещество лекарства связывается с белком под названием cereblon и повышает уровень фетального гемоглобина — основного переносчика кислорода в организме плода человека. Этот тип гемоглобина также присутствует в организме зрелых людей. Повышение его концентрации предотвращает полимеризацию гемоглобина S — особой мутантной формы, образующейся у больных серповидно-клеточной анемией. dWIZ-1 блокирует образование серповидных клеток, тем самым улучшая насыщение организма кислородом и облегчая симптомы заболевания.

Сейчас ученые работают над усовершенствованием препарата. Они планируют разработать dWIZ-1 в виде таблеток для более комфортного приема.

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