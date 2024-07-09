Черный чай оказался эффективен для снижения давления

Для снижения артериального давления можно просто включить в рацион чёрный чай. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в The American Journal of Clinical Nutrition.

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Участникам нового исследования каждый день давали по три чашки чёрного чая или напитка без флавоноидов с определённым количеством кофеина. Далее специалисты наблюдали, как изменилось давление людей спустя три и шесть месяцев.

Чай по сравнению с контрольным напитком значительнее снижал верхнее и нижнее кровяное давление. В ночное время — на 10%. Этот результат был заметен сразу же и сохранялся все шесть месяцев.

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Кроме того, для снижения артериального давления рекомендуется употреблять меньше соли, а также есть больше овощей и фруктов. Всё дело в том, что соль повышает давление.